Мощнейшую в России заправочную станцию для электромобилей установят в Челябинске

На Южном Урале создали самую мощную в России электромобильную заправочную станцию. Уже в текущем году она будет запущена в работу в Челябинске.

Мощность новой заправочной станции для электромобилей составляет 150 кВт. Эти характеристики позволяют зарядить батареи электрокара на 80% за 15-20 минут, сообщает ИА «УралПолит.Ru».

Как полагает руководитель Всероссийского обществ автомобилистов Валерий Солдунов, за последнее время технологии, используемые в производстве электромобилей, ушли далеко вперед. Данная отрасль развивается по пути уменьшения цены и увеличения пробега на одну зарядку. Специалисты прогнозируют, что к 2025 году 20% всех новых машин, продаваемых в мире, будут электрическими, а к 2040 году эти показатели вырастут и до 100%. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что государство должно поддерживать строительство только «быстрых» зарядок мощностью свыше 150 кВт.

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