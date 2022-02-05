Мощь России и Китая заставит трепещать: Кедми расшифровал послание Путина и Си Цзиньпина

Совместное заявление России и Китая имеет огромное значение на международную повестку. Две крупнейшие мировые державы готовы положить конец доминированию США, а другим ведущим странам дать повод задуматься, заявил известный израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».

В пятницу, 4 февраля, состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Стороны после обмена мнениями опубликовали совместное заявление.

«Стороны вновь заявляют о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не в конфронтации. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных», — отмечается в сообщении.

Китай также поддержал предложения России по безопасности. Политический аналитик Яков Кедми в разговоре с «Народными Новостями» подчеркнул, что позиция Китая имеет большое значение для мировой политики. Совпадение точки зрения КНР и России кратно усиливает эффект.

«Сейчас Китай первый раз официально высказался на самом высоком уровне по этому вопросу. То, что требует Россия, Китай считает справедливым и поддерживает это. Китай одна из трех ведущих мировых держав, его позиция имеет огромное значение как для друзей РФ, так и для противников», — отметил специалист.

Кедми указал на согласие Москвы и Пекина в ключевых вопросах. Это значит, что силам, выступающим против этих стран, придется считаться с их союзом и удвоенной силой этих держав.

«Это еще раз подчеркивает, что Россия и Китай против того порядка, который сложился после распада СССР и против господства США в мировой политике и экономике. Это имеет огромное значение — если эти стороны против, значит они с большой силой могут противостоять Западу и США, которые, в свою очередь, в последнее время становятся более активными и менее эффективными», — подытожил политолог.

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