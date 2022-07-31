Мошенница из Надыма обманом получает деньги за лапы оленя

Жители Надыма предупредили о новой схеме обмана в регионе. Подробности сообщил сайт «Красный Север».
По словам жителей, обманщица вымогает деньги, предлагая купить лапы оленя. После получения предоплаты мошенница пропадает и игнорирует все сообщения от потенциальных клиентов.
«Будьте бдительны к этой женщине. Если все-таки попались на ее уловки, немедленно идите в полицию», — говорится в сообщении местного паблика.
МВД по Ямалу неоднократно обращало внимание жителей на опасность подобных сделок в интернете. Правоохранители рекомендуют перед заключением какого-либо соглашения убедиться в честности продавца.