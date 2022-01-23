Мошенники под Тюменью и опрос об окрошке в Волгограде: главные новости регионов

«Народные Новости» собрали для вас самые примечательные новости из регионов России.

Ставропольский край

В Ставрополе подрядчик сорвал сроки выполнения работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы, пишет newstracker.ru. От руководителя компании потребовали устранить нарушения. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Удмуртия

Жители Ижевска в соцсетях рассказали, что в городе перестали чистить дороги, ведущие к социальным объектам. По их словам, невозможно проехать к некоторым детским садам, больницам и школам, сообщает udm-info.

Ростовская область

Главаря банды изготовителей поддельных QR-кодов задержали в аэропорту. Сотрудники УЭБиПК по Ростовской области задержали 41-летнего мужчину, который получил заграничный паспорт и паспорт гражданина РФ на имя другого человека, пишет rostovgazeta.ru. В отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и подделку документов.

Республика Татарстан

В Татарстане жители обеспокоились судьбой собак, живущих на звероферме в кощаковском совхозе, пишет inkazan.ru. Как отмечается, у животных нет будок, вследствие чего они вынуждены спать на снегу.

Волгоградская область

Услуги нянь стали более востребованными в Волгограде. В 2021 году спрос на них вырос на 51%, пишут novostivolgograda.ru. В прошлом году волгоградцы получили возможность частично выходить на работу и на учебу. Именно с этим связан спрос на нянь, которые могли бы присматривать за детьми.

Нижегородская область

Экологический активист, известный под именем Чистомэн, установил в Нижнем Новгороде первую и единственную в регионе урну для окурков с голосованием. Как сообщает newsnn.ru, к урне прикреплена надпись «Чем заправлять окрошку?» и предложено два варианта — квасом и кефиром. Курильщики могут проголосовать окурками, вместо того, чтобы кидать их на землю.

Свердловская область

Копать могилы в Екатеринбурге будут в три раза дешевле. По информации tagilcity.ru, ФАС выявила сговор ритуальщиков и сбила цены на эту услугу. До этого на одном из городских кладбищ предприниматель почти монополизировал этот процесс и завышал цены за подготовку места захоронения в несколько раз, что вызывало возмущение местных жителей.

Омская область

Мужчина 10 лет прожил в шалаше в омском парке. Как пишет gorod55.ru, он построил хижину после того, как потерял паспорт и остался без жилья. В полиции отметили, что не планируют выдворять бродягу из парка, потому что он не доставляет окружающим неудобств. Известно, что ему предложили восстановить документы.

Оренбургская область

В Оренбургской области образовался стихийный полигон для складирования снега в водоохранной зоне. Как пишет 56orb.ru, грязный городской снег сбрасывали около русла реки Тирис, что наносило урон окружающей среде. Прокуратура выявила нарушения и наказала ответственных.

Тюменская область

В Тюменской области мошенники представляются следователями и обманывают граждан. Как пишет nashgorod.ru, они психологически подавляют собеседника и убеждают, что их близкий попал в беду. Также мошенники нередко говорят, что кто-то обманным путем пытается списать с карты человека деньги, поэтому СК начинает проверку.

Карелия

В Карелии местный житель насмерть забил собаку молотком. По данным karelinform.ru, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

Приморский край

Во Владивостоке орлан залетел на балкон к местной жительнице в попытке поймать голубя. Как сообщает vostokmedia.com, хищная птица застряла в стеклянном плену и хозяйке квартиры пришлось самостоятельно ее освобождать. Голубя хищница успела поймать и съесть.

Башкирия

В Башкирии сотрудники полиции задержали злоумышленника, совершившего нападение с ножом на пенсионерку около ТЦ «Башкирия». Как сообщает Mkset, преступника задержали в съемной квартире в столице регионе 22 января.

Хабаровский край

В Хабаровске сгорели два приюта для бездомных животных. Как сообщает transsibinfo.com, причиной стала неисправная проводка. Животных в обоих случаях спасти не удалось.

Новосибирск

СМИ обнародовали доходы арестованной за взятку заместителя главы новосибирского УФССП Елены Кирилловой. Ранее она получила 50 тысяч рублей за отмену запрета на выезд заграницу местному предпринимателю, сообщает atas.info.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге покупатель магазина метнул банку сметаны в кассира на просьбу надеть маску. Как пишет newia.ru, перед этим разгневанный петербуржец позволил себе нецензурную брань в адрес собеседника.

Челябинская область

Ветеран войны из Челябинска 17 лет ждал жилищную субсидию. Как сообщает kursdela.biz, в очереди на получение средств на приобретение жилого помещения в собственность он стоял с 2004 года. Но, когда подошла очередь, ветерану отказали из-за отсутствия регистрации по месту жительства. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования уполномоченного по правам человека и обязал областное министерство социальных отношений выплатить субсидию.

Хакасия

Жители Хакасии смогут вернуться на 2,5 тысячи лет в прошлое при помощи VR. Как информирует newkhakassia.online, новая экскурсия, которая позволит это сделать, откроется в Хакасском национальном краеведческом музее. С ее помощью можно будет перенестись в прошлое, потрогать древние артефакты и пострелять из лука.

ХМАО

Жители Ханты-Мансийска выразили обеспокоенность вскрытыми урнами для батареек и градусников. Как сообщает muksun.fm, соответствующие публикации появились в социальных сетях. Горожан беспокоит тот факт, что внутри урн не предусмотрено герметичных накопителей, в связи с чем испарения ртути спокойно попадают в окружающую среду.

Белгородская область

В Белгороде в ночь на 21 января выпало 28 сантиметров снега. Как сообщает bel.ru, к очистке дорог с раннего утра подключились 86 единиц техники и почти тысяча человек. Об этом рассказали в городской администрации.

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