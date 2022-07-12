Мошенники перевели деньги себе на счет с телефона отзывчивого незнакомца в Челябинске

Инцидент произошел возле дома по улице Воровского, пишет портал «Вечерний Магнитогорск». К бойцам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратился 27-летний местный житель, рассказав о мошенничестве. По словам россиянина, он одолжил телефон позвонить, а потом выяснил, что с его счета был сделан перевод через мобильное приложение банка. Пострадавший лишился 4 тыс. рублей.