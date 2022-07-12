Мошенники перевели деньги себе на счет с телефона отзывчивого незнакомца в Челябинске

Сотрудники правоохранительных органов Челябинска зафиксировали новый вид мошенничества. Аферисты попросили у доверчивого гражданина телефон для того, чтобы сделать звонок. После того, как смартфон вернули мужчине, он обнаружил списание со своей банковской карты.
Инцидент произошел возле дома по улице Воровского, пишет портал «Вечерний Магнитогорск». К бойцам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратился 27-летний местный житель, рассказав о мошенничестве. По словам россиянина, он одолжил телефон позвонить, а потом выяснил, что с его счета был сделан перевод через мобильное приложение банка. Пострадавший лишился 4 тыс. рублей.
Злоумышленника удалось задержать. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 25-летний челябинец. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.