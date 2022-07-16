Мошенники освоили новый метод обмана россиян: как не попасть «на крючок» аферистов

Новый вид телефонного мошенничества в России набирает обороты, «схема» называется вишинг или голосовой фишинг. В беседе с «Народными Новостями» специалист в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, что делать, если поступил сомнительный звонок или сообщение на почту.
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что преступники начали обманом вынуждать людей самим перезванивать им при помощи рассылки писем. Потенциальные жертвы получают письма – в рассылке нет опасных ссылок или вложений, однако присутствует информация о снятии крупной суммы денег со счета. Для того, чтобы якобы отменить трансакцию, необходимо позвонить на указанный номер телефона.
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Н. Э. Баумана Виталий Вехов рассказал «Народным Новостям», как не попасть в ловушку мошенников и не лишиться своих средств. По словам специалиста, нужно крайне внимательно относиться ко всем подозрительным письмам.
«Если письма на почту исходит от неизвестного отправителя, то лучше на них не отвечать. Любая почтовая система отправляет в спам письма от отправителей, которым нельзя доверять. За последние годы вирусы по почте не приходят. Провайдеры на уровне серверов защищают пользователей по стандартам российской безопасности. Такие письма уходят в спам, к ним не привязаны вирусные программы», — отметил специалист.
Вехов рассказал, что в последнее время зафиксировано несколько случаев, когда преступники использовали новый способ обмана граждан. По словам эксперта, у многих людей на смартфонах подключены виртуальные банковские карты, к которым привязаны не только сим-карты, но и бонусные карты разных магазинов. Специалист предупредил граждан о новых схемах преступников.
«Порой преступники направляют письма от имени популярных магазинов, организаций, где у человека есть бонусная карта. Они предлагают по более выгодному курсу провести операцию. Для этого люди должны предоставить платежные реквизиты, которые будут использовать мошенники, чтобы снять средства. Этот новый способ мошенничества», — объяснил эксперт.
Ранее «Народные Новости» писали, что мошенники из Украины начали использовать доброе имя российского певца Олега Газманова для обмана доверчивых и беззащитных пенсионеров. Исполнитель уже обращался с соответствующим запросом в правоохранительные органы, однако те выявили, что преступники орудуют из соседней страны.