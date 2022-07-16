Мошенники освоили новый метод обмана россиян: как не попасть «на крючок» аферистов

«Если письма на почту исходит от неизвестного отправителя, то лучше на них не отвечать. Любая почтовая система отправляет в спам письма от отправителей, которым нельзя доверять. За последние годы вирусы по почте не приходят. Провайдеры на уровне серверов защищают пользователей по стандартам российской безопасности. Такие письма уходят в спам, к ним не привязаны вирусные программы», — отметил специалист.