Новости0

Мошенники оформили на жителя Салехарда кредит на 1,5 миллиона рублей

Мошенники оформили на жителя Салехарда кредит на 1,5 миллиона рублей
pxhere.com

Мошенники оформили на жителя Салехарда кредит на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Житель ЯНАО обратился в дежурную часть и сообщил о мошенничестве. Выяснилось, что накануне ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка.

Мошенник запугал салехардца, рассказав, что на его имя оформлена заявка на кредит. По его словам, отменить ее можно, скачав некое приложение. Об этом информирует сайт «Красный север».

Салехардец послушал злоумышленника. Благодаря приложению мошенник получил удаленный доступ к его телефону, оформил кредит и перевел деньги на свой счет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

мвд мошенники салехард
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.