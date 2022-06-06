Мошенники обманули жителей Саратова на несколько миллионов рублей

Телефонные мошенники активизировали свою деятельность в Саратове. От их обмана пострадали жители в разных районах города. Об этом сообщил старший помощник прокурора города Андрей Склемин.
Как пишет ИА «СарИнформ», 47-летнему гражданину позвонили якобы из банка и уведомили о том, будто была совершена попытка получения кредита на его имя. Мужчине предложили перевести деньги на «безопасный счет». Тот поступил, как ему велел псевдосотрудник банка, и потерял 3,1 миллиона рублей.
Аналогичным образом выманили денежные средства у 45-летней жительницы Фрунзенского района и 50-летней саратовчанки из Волжского района. Первая потеряла 1,1 миллиона рублей, вторая 365 тысяч рублей. В Ленинском районе города 52-летняя женщина взяла в кредит 700 тысяч рублей и перевела их аферистам, пытаясь погасить займ, который якобы на нее был оформлен.
По данным фактам завели уголовные делопроизводства. За расследованиями следят районные прокуратуры.