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Мошенники обманули жителей Саратова на несколько миллионов рублей

Мошенники обманули жителей Саратова на несколько миллионов рублей
Федеральное агентство новостей

Телефонные мошенники активизировали свою деятельность в Саратове. От их обмана пострадали жители в разных районах города. Об этом сообщил старший помощник прокурора города Андрей Склемин.

Как пишет ИА «СарИнформ», 47-летнему гражданину позвонили якобы из банка и уведомили о том, будто была совершена попытка получения кредита на его имя. Мужчине предложили перевести деньги на «безопасный счет». Тот поступил, как ему велел псевдосотрудник банка, и потерял 3,1 миллиона рублей.

Аналогичным образом выманили денежные средства у 45-летней жительницы Фрунзенского района и 50-летней саратовчанки из Волжского района. Первая потеряла 1,1 миллиона рублей, вторая 365 тысяч рублей. В Ленинском районе города 52-летняя женщина взяла в кредит 700 тысяч рублей и перевела их аферистам, пытаясь погасить займ, который якобы на нее был оформлен.

По данным фактам завели уголовные делопроизводства. За расследованиями следят районные прокуратуры.

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