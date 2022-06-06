Мошенники обманули жителей Саратова на несколько миллионов рублей

Как пишет ИА «СарИнформ», 47-летнему гражданину позвонили якобы из банка и уведомили о том, будто была совершена попытка получения кредита на его имя. Мужчине предложили перевести деньги на «безопасный счет». Тот поступил, как ему велел псевдосотрудник банка, и потерял 3,1 миллиона рублей.