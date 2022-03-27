Мошенники научились пользоваться дефицитом товаров для кражи денег у россиян

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Мошенники научились использовать дефицит товаров для
вымогательства денег у россиян, заявил эксперт Центра финансовой грамотности
НИФИ Минфина РФ Николай Дмитриев.

Злоумышленники начали эксплуатировать повышенный спрос на
комплектующие для компьютеров, автомобильные запчасти, социально значимые
продукты питания, лекарства и товары повседневного спроса. Мошенники предлагают
пользователям сайтов объявлений несуществующие товары и исчезают, получив
деньги, предупредил Дмитриев.

Злоумышленники представляются дилерами известных брендов, предпринимателями
или сотрудниками органов власти. Кража денег происходит, когда пользователи
переходят на поддельный сайт по ссылке и вводят там данные банковских карт,
либо при продаже несуществующего товара, объяснил финансист.

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