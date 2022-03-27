Мошенники научились пользоваться дефицитом товаров для кражи денег у россиян

Злоумышленники представляются дилерами известных брендов, предпринимателями

или сотрудниками органов власти. Кража денег происходит, когда пользователи

переходят на поддельный сайт по ссылке и вводят там данные банковских карт,

либо при продаже несуществующего товара, объяснил финансист.