Мошенники начали наживаться на страхе россиян остаться без лекарств

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Экономическая ситуация в России провоцирует волны
потребительской паники среди граждан страны. Этим умело пользуются мошенники,
которые звонят жертвам под видом Минздрава.

Злоумышленники нагнетают обстановку, призывая граждан
купить лекарства с запасом. Таким образом они создают искусственный дефицит и
волнения на рынке. Минздрав в связи с этим призвал россиян соблюдать
бдительность и не вестись на мошеннические схемы, передает «Царьград».

«В последнее время россиянам часто звонят от имени
Минздрава. Злоумышленники предупреждают о дефиците лекарств и призывают
закупить их с запасом. Будьте бдительны: Минздрав России к таким звонкам
отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание
панических настроений и искусственного волнения на рынке», — пишет Минздрав.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мишустин сообщил,
что ситуация с лекарствами стабильная. Все производители продолжают свою
деятельность, поэтому дефицит не предвидится. Кроме того, Москва наращивает
производство лекарственных препаратов. Только в 2021 году объем производства
вырос на 67,7%, сообщает РИАМО.

 
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