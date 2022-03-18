Мошенники начали наживаться на страхе россиян остаться без лекарств

«В последнее время россиянам часто звонят от имени

Минздрава. Злоумышленники предупреждают о дефиците лекарств и призывают

закупить их с запасом. Будьте бдительны: Минздрав России к таким звонкам

отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание

панических настроений и искусственного волнения на рынке», — пишет Минздрав.