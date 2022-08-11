Читатели Express жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за планы по захвату Крымского полуострова. Они оставили множество возмущенных комментариев в Сети.
По словам пользователей, если украинский лидер найдет поддержку у Великобритании, цены на энергоносители не снизятся еще долгое время.
«Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно», — подчеркнул комментатор.
Подобные выпады главы Украины побудили одного из читателей британского издания присвоить политику звание «главного клоуна Киева». Некоторые пользователи заметили, что Зеленский «дорого обходится» европейским лидерам.