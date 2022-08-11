Новости0

«Мошенник, за которого платит Запад»: британцы осадили Зеленского за планы по захвату Крыма

«Мошенник, за которого платит Запад»: британцы осадили Зеленского за планы по захвату Крыма
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Читатели Express жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за планы по захвату Крымского полуострова. Они оставили множество возмущенных комментариев в Сети.

По словам пользователей, если украинский лидер найдет поддержку у Великобритании, цены на энергоносители не снизятся еще долгое время.

«Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно», — подчеркнул комментатор.

Подобные выпады главы Украины побудили одного из читателей британского издания присвоить политику звание «главного клоуна Киева». Некоторые пользователи заметили, что Зеленский «дорого обходится» европейским лидерам.

Express великобритания демилитаризация Денацификация ДНР Донбасс Зеленский Киев Крым ЛНР Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.