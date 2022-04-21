Мошенник обманул пенсионерку из Новотроицка на 1,5 млн рублей

В полицию Новотроицка обратилась 85-летняя женщина и

рассказала о том, что была обманута аферистом, пишет сетевое издание «Орендей». В начале марта ей

начали звонить неизвестные с разных номеров. Во время одного из телефонных

разговоров звонивший назвал себя полицейским и сообщил, что пенсионерка может

получить компенсацию в сумме 220 000 рублей за некачественные препараты. Чтобы

получить компенсацию, она должна уплатить налог в размере 184 537 рублей.

Потерпевшая сначала перевела вышеуказанную сумму, а потом под разными предлогами

мошенник уговорил ее совершить еще несколько переводов. В итоге сумма ущерба

составила 1 504 537 рублей. После прекращения звонков женщина поняла,

что была обманута и пошла в полицию.