Мошенник обманул пенсионерку из Новотроицка на 1,5 млн рублей

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Пенсионерка из Новотроицка рассчитывала получить компенсацию
за некачественные БАДы, которую ей обещал мошенник. А вместо этого она сама
лишилась крупной суммы денег.
В полицию Новотроицка обратилась 85-летняя женщина и
рассказала о том, что была обманута аферистом, пишет сетевое издание «Орендей». В начале марта ей
начали звонить неизвестные с разных номеров. Во время одного из телефонных
разговоров звонивший назвал себя полицейским и сообщил, что пенсионерка может
получить компенсацию в сумме 220 000 рублей за некачественные препараты. Чтобы
получить компенсацию, она должна уплатить налог в размере 184 537 рублей.
Потерпевшая сначала перевела вышеуказанную сумму, а потом под разными предлогами
мошенник уговорил ее совершить еще несколько переводов. В итоге сумма ущерба
составила 1 504 537 рублей. После прекращения звонков женщина поняла,
что была обманута и пошла в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».