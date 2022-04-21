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    Мошенник обманул пенсионерку из Новотроицка на 1,5 млн рублей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мошенник обманул пенсионерку из Новотроицка на 1,5 млн рублей

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    pixabay.com

    Пенсионерка из Новотроицка рассчитывала получить компенсацию
    за некачественные БАДы, которую ей обещал мошенник. А вместо этого она сама
    лишилась крупной суммы денег.

    В полицию Новотроицка обратилась 85-летняя женщина и
    рассказала о том, что была обманута аферистом, пишет сетевое издание «Орендей». В начале марта ей
    начали звонить неизвестные с разных номеров. Во время одного из телефонных
    разговоров звонивший назвал себя полицейским и сообщил, что пенсионерка может
    получить компенсацию в сумме 220 000 рублей за некачественные препараты. Чтобы
    получить компенсацию, она должна уплатить налог в размере 184 537 рублей.
    Потерпевшая сначала перевела вышеуказанную сумму, а потом под разными предлогами
    мошенник уговорил ее совершить еще несколько переводов. В итоге сумма ущерба
    составила 1 504 537 рублей. После прекращения звонков женщина поняла,
    что была обманута и пошла в полицию.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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