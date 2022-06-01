Мосгорсуд утвердил Соболь замену ограничения свободы реальным сроком по «санитарному делу»

В Москве состоялось заседание суда по делу псевдоактивистки Любови Соболь (иноагент; включена в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга). Фигурантке заменили ограничение свободы на шесть месяцев колонии. Решение утвердил Мосгорсуд.
Напомним, что Соболь была признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных ограничений, которые действовали в России из-за пандемии коронавируса.
Сейчас осужденная находится за пределами страны.
- * – физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России