Мосгорсуд утвердил Соболь замену ограничения свободы реальным сроком по «санитарному делу»

В Москве состоялось заседание суда по делу псевдоактивистки Любови Соболь (иноагент; включена в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга). Фигурантке заменили ограничение свободы на шесть месяцев колонии. Решение утвердил Мосгорсуд.