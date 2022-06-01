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Мосгорсуд утвердил Соболь замену ограничения свободы реальным сроком по «санитарному делу»

Мосгорсуд утвердил Соболь замену ограничения свободы реальным сроком по «санитарному делу»
prt scr youtube.com/Любовь Соболь*

В Москве состоялось заседание суда по делу псевдоактивистки Любови Соболь (иноагент; включена в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга). Фигурантке заменили ограничение свободы на шесть месяцев колонии. Решение утвердил Мосгорсуд.

Напомним, что Соболь была признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных ограничений, которые действовали в России из-за пандемии коронавируса.

Сейчас осужденная находится за пределами страны.

  • * – физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
колония соболь суд
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