Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный брату Навального

Ранее адвокат младшего брата Навального Никос

Параскевов сообщил, что представление ФСИН связано с неявкой Навального в

инспекцию после вынесенного приговора Преображенского суда. По словам

представителя ФСИН в суде, Олег Навальный более 30 суток не приходил в

инспекцию отмечаться и еще в сентябре 2021 года намеревался уехать из России на

Кипр. Информации о его возвращении пока нет, подчеркнули во ФСИН.