Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный брату Навального

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Московский городской суд признал законным замену условного
срока на реальный брату Алексея Навального (внесен в перечень физических лиц,
причастных к экстремистской и террористической деятельности) Олегу Навальному. О
решении судебной инстанции по «санитарному делу» сообщает корреспондент РЕН ТВ
из зала суда.
По данным издания,
Олег Навальный не пришел на заседание. Мосгорсуд оставил в силе реальный срок обвиняемому
по требованию ФСИН, а в материалах дела значилось, что Навальному просят
отменить условное осуждение «в связи с неисполнением возложенных обязанностей,
уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления». Представитель
инспекции заявила, что на имя Олега Навального был приобретен билет на Кипр.
Ранее адвокат младшего брата Навального Никос
Параскевов сообщил, что представление ФСИН связано с неявкой Навального в
инспекцию после вынесенного приговора Преображенского суда. По словам
представителя ФСИН в суде, Олег Навальный более 30 суток не приходил в
инспекцию отмечаться и еще в сентябре 2021 года намеревался уехать из России на
Кипр. Информации о его возвращении пока нет, подчеркнули во ФСИН.