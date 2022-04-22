Мосгордума вручила благодарственные письма журналистам газеты «Вечерняя Москва»

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Российские журналисты в преддверии Дня парламентаризма получили
благодарственные письма от Мосгордумы. Ее председатель Алексей Шапошников
поблагодарил сотрудников СМИ за работу.
Награда досталась редакции «Вечерней Москвы». Благодарственное
письмо «За лучшее освещение деятельности Московской городской думы в 2021 году»
также получила заместитель главреда газеты, редактор отдела «Московская власть»
Юлия Тарапата.
В Мосгордуме отметили и работу корреспондента отдела
«Московская власть» Алексея Хорошилова. Он получил письмо за освещение
патриотической программы, пишет
«Вечерняя Москва». Журналистам интересно сотрудничать с Мосгордумой. Такое взаимодействие
предполагает постоянное участие СМИ в новых проектах, отметил генеральный
директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.