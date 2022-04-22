Мосгордума вручила благодарственные письма журналистам газеты «Вечерняя Москва»

В Мосгордуме отметили и работу корреспондента отдела

«Московская власть» Алексея Хорошилова. Он получил письмо за освещение

патриотической программы, пишет

«Вечерняя Москва». Журналистам интересно сотрудничать с Мосгордумой. Такое взаимодействие

предполагает постоянное участие СМИ в новых проектах, отметил генеральный

директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.