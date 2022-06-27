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«Мощный» забег премьера Британии Джонсона от машины до отеля попал на видео

«Мощный» забег премьера Британии Джонсона от машины до отеля попал на видео
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил показать журналистам свою физическую подготовку и устроил десятиметровый забег от машины до отеля. Соответствующее видео появилось в Сети.

Представители прессы запечатлели, как глава британского правительства выскочил из машины и помахал им. Джонсон выбрал для «мощной» утренней пробежки черные футболку и шорты. Журналистка Ольга Скабеева поделилась видео в Telegram.

Ранее 79-летний президент США Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки, зацепившись ногой за педаль. Американский лидер едва не задел журналистов.

Британия джонсон утренняя пробежка
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