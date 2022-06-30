Мощный взрыв разрушил кирпичный забор в центре Херсона

По данным СМИ, взрыв произошел в районе СИЗО. Рядом с поврежденным ограждением был обнаружен пакет с неизвестным содержимым, уточнил Литомин. Согласно полученной от журналиста информации, в непосредственно близости от эпицентра взрыва нет каких-либо военных объектов. Другие подробности инцидента уточняются.