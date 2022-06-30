Новости0

Мощный взрыв разрушил кирпичный забор в центре Херсона

Мощный взрыв разрушил кирпичный забор в центре Херсона
globallookpress/imago stock&people

Мощный взрыв прогремел в центре Херсона. В результате детонации был частично разрушен кирпичный забор, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на военного корреспондента «Известий» Ивана Литомина. 

По данным СМИ, взрыв произошел в районе СИЗО. Рядом с поврежденным ограждением был обнаружен пакет с неизвестным содержимым, уточнил Литомин. Согласно полученной от журналиста информации, в непосредственно близости от эпицентра взрыва нет каких-либо военных объектов. Другие подробности инцидента уточняются. 

Ранее стало известно, что в херсонском ресторане «Ностальжи» прогремел взрыв. В результате ЧП пострадал один человек. Местному жителю оперативно оказали медицинскую помощь, сообщал телеканал «360».

взрыв известия кирпичный забор Украина херсон
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.