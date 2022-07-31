Мощный сигнал: Главный военно-морской парад в Петербурге заставил весь мир говорить о России

«Сегодня День ВМФ, я имею прямое отношение к этому празднику. Я служил в морской пехоте в 110 бригаде Черноморского флота. Я чту традиции своей страны и своей армии, хожу на парад. Приятно встретить людей из той же бригады. Наш флот один из сильнейших в мире. Он берет начало еще с 1721 года, с того времени и пошла морская пехота. Наш флот один из лидирующих», — рассказал мужчина.