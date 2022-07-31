Мощный сигнал: Главный военно-морской парад в Петербурге заставил весь мир говорить о России

Сегодня, 31, июля, в акватории Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России. Мероприятия было посвящено 326-й годовщине создания российского флота. Корреспондент «Народных Новостей» посетил парад, где пообщался с жителями города и узнал об их отношении к празднику.
До начала парада президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота.
Владимир Путин поприветствовал экипажи кораблей и выступил с речью с трибуны. Президент России рассказал о поставках ракетных комплексов «Циркон» в ВС РФ в ближайшее время. По его словам, первым на боевое дежурство с этим оружием на борту заступит фрегат «Адмирал Горшков».
Российский лидер в ходе свой речи раскрыл подробности Морской доктрины. Путин отметил, что Родина является священным понятием, а ее защита — это долг каждого гражданина страны.
Во время парада зрители могли увидеть 40 новых кораблей, катеров, подлодок и парусных судов. Участие в мероприятии приняли фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Меркурий» и подводная лодка «Санкт-Петербург».
Строй кораблей по Неве открыли катера «П-468», «Владимир Носов» и «Нахимовец». На кораблях были подняты флаги России, Министерства обороны РФ и Военно-морской Андреевский флаг.
Перед зрителями парада прошли корабли «Александр Обухов» и «Павел Хенов», а также ракетный катер «Чувашия» и малые ракетные корабли «Зелёный Дол» и «Одинцово». Жители Северной столицы и гости города могли рассмотреть сразу несколько атомных подлодок: «Северодвинск» и «Вепрь».
По Кронштадскому рейду в строю прошли малые ракетные корабли «Пассат» и «Советск», а также корветы «Стойкий» и «Сообразительный» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый».
Корреспондент «Народных Новостей» посетил мероприятие, где пообщался с петербуржцами и гостями города, чтобы узнать их отношение к празднику и мощи российского морского флота. Житель Петербурга Михаил рассказал «Народным Новостям», что очень гордится российским флотом, потому что сам имеет к нему непосредственное отношение.
«Сегодня День ВМФ, я имею прямое отношение к этому празднику. Я служил в морской пехоте в 110 бригаде Черноморского флота. Я чту традиции своей страны и своей армии, хожу на парад. Приятно встретить людей из той же бригады. Наш флот один из сильнейших в мире. Он берет начало еще с 1721 года, с того времени и пошла морская пехота. Наш флот один из лидирующих», — рассказал мужчина.
Петербуржец Вадим в беседе с корреспондентом НН отметил, что День ВМФ — это великий праздник для всех моряков. Он подчеркнул, что очень гордится мощью флота РФ и поздравил всех военнослужащих с праздником.
«Морской флот — это краса России, гордость всех ее людей. Это светлейший праздник для всех людей. И взрослые, и дети всегда несут свою лепту. Когда моряки сражались в бою, женщины и дети ковали победу. Я не мог не прийти на этот праздник. У меня душа морская. Это просто красота», — поделился эмоциями горожанин.
Коренной житель Северной столицы Дмитрий рассказал «Народным Новостям», что служил на Северном флоте. По словам мужчины, День ВМФ — это очень светлый и важный праздник, который объединяет россиян.
«Это большой и хороший праздник, хочу поздравить всех граждан России с ним. Мы гордимся нашим флотом. Российский флот самый мощный среди всех стран мира. Россия всегда была сильнее всех! Путин своей речью послал мощный сигнал Западу!» — отметил Дмитрий.
Гость Северной столицы из Белгорода по имени Денис рассказал журналисту, что очень рад увидеть военные корабли своими глазами. Мужчина вместе с семьей приехал в Петербург на отдых.
«Мы приехали с семьей провести отпуск в Петербурге и совпало, что мы попали на День ВМФ. Это знаменательное для нас событие. Мы тут не в первый раз, очень рады, что попали на парад. Самая крутая подлодка носит название «Белгород», она оснащена самыми мощными ракетами с ядерными боеголовками. Весь мир заговорил о России», — подытожил наш собеседник.
Завершился военный парад тождественным авиации. В парадной группе были представлены самолеты МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-27, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142, противолодочный самолет Ил-38, транспортные Ту-154, Ту-134, Ан-72, а также вертолеты Ми-8, Ка-29 Ка-31 и Ка-27м.