Мощный ответ западной пропаганде: депутат Бородай поделился впечатлением о фильме «Лучшие в аду»

Патриотический фильм «Лучшие в аду» стал мощным ответом России на пропаганду, распространяемую Западом, поэтому его в обязательном порядке стоит показывать современной молодежи. Таким мнением в беседе с «Народными Новостями» поделился глава «Союза добровольцев Донбасса» и депутат Государственной думы Александр Бородай.
Предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production состоялся 4 октября в кинотеатре сети «Формула кино» в Петербурге, а уже на следующий день фильм стал доступен в социальной сети ЯRUS. Киноленту уже успели посмотреть около четырех миллионов зрителей.
Такие патриотические картины, как «Лучшие в аду», очень важны в настоящее время, заявил депутат Государственной думы Александр Бородай. По его словам, выход подобных фильмов можно только приветствовать.
«Естественно, такие фильмы сейчас крайне важны. Выход таких картин я всегда одобряю. Общая идея фильма, рассказывающего о Героях, очевидна и очень понятна. Все, что делается в этом направлении, можно только приветствовать», — рассказал Бородай.
По словам депутата, современной молодежи нужно показывать патриотические картины. Это важно для того, чтобы россияне получали информацию о том, что происходит в мире, не из западных источников.
«Такие картины нужно показывать российской молодежи. Пока существует интернет в нынешнем виде, большая часть молодежи будет черпать информацию об окружающем мире и взгляды на него из тех продуктов, которые производятся Западом. Ситуацию эту было бы крайне желательно поменять. Эту задачу надо решать не только появлением отдельных хорошо сделанных патриотических фильмов, но и в комплексе», — подчеркнул наш собеседник.
Сюжет фильма «Лучшие в аду» рассказывает о современных вооруженных конфликтах, а также о боевых задачах и взаимодействии разных видов войск. В картине блестяще показана операция отряда ЧВК «Вагнера». На постере, презентующем картину, можно увидеть девиз его главных героев.
«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит надпись.
Главные роли в фильме «Лучшие в аду» исполнили Алексей Кравченко, Георгий Болонев, Дмитрий Мурашев и другие популярные артисты театра и кино. Напомним, что кинокомпания Aurum Production выпустила такие патриотические фильмы, как «Турист», «Ржев» и известную картину о Донбассе «Солнцепек».