Мощный ответ западной пропаганде: депутат Бородай поделился впечатлением о фильме «Лучшие в аду»

«Такие картины нужно показывать российской молодежи. Пока существует интернет в нынешнем виде, большая часть молодежи будет черпать информацию об окружающем мире и взгляды на него из тех продуктов, которые производятся Западом. Ситуацию эту было бы крайне желательно поменять. Эту задачу надо решать не только появлением отдельных хорошо сделанных патриотических фильмов, но и в комплексе», — подчеркнул наш собеседник.