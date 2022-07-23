Мощные взрывы прогремели на месте расположения тяжелой артиллерии в Запорожье

Серия сильных взрывов зафиксирована на месте дислокации артиллерии Украины на окраинах Запорожья. Подробности рассказал Владимир Рогов, член Совета администрации Запорожской области, передает РИА Новости.
«В самом городе взрывов не было, это были взрывы на его южной окраине. Скорее всего, это прилеты по позициям тяжелой артиллерии, из которой вчера осуществлялся обстрел освобожденной территории области. Это был удар по боевикам Зеленского», — уточнил он.
Также, по словам Рогова, с этих позиций накануне наносились удары по населенными пунктам, находящимся на освобожденных территориях.