Мощные взрывы прогремели на месте расположения тяжелой артиллерии в Запорожье

«В самом городе взрывов не было, это были взрывы на его южной окраине. Скорее всего, это прилеты по позициям тяжелой артиллерии, из которой вчера осуществлялся обстрел освобожденной территории области. Это был удар по боевикам Зеленского», — уточнил он.