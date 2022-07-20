Мощность работы «Северного потока» после техобслуживания может составить 40%

После окончания планового обслуживания «Северный поток» возобновит работу на той же мощности, что была до отключения инфраструктурного объекта, сообщил газотранспортный оператор OPAL Gastransport.
Согласно плану, техническое обслуживание закончится завтра, 21 июля. Сразу после этого «Северный поток» возобновит прокачку природного топлива на европейские хабы.
«Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам, транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — говорится в сообщении.
Ранее в Еврокомиссии отреагировали на идею о запуске в эксплуатацию «Северного потока — 2» для снижения дефицита газа на европейском рынке. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, этот инфраструктурный объект по-прежнему не прошел сертификацию и не может быть использован, сообщил «ФедералПресс».