Мощность работы «Северного потока» после техобслуживания может составить 40%

Ранее в Еврокомиссии отреагировали на идею о запуске в эксплуатацию «Северного потока — 2» для снижения дефицита газа на европейском рынке. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, этот инфраструктурный объект по-прежнему не прошел сертификацию и не может быть использован, сообщил «ФедералПресс».