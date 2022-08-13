Мощно, богато и очень дорого. В Китае поступил в продажу огромный внедорожник Hongqi LS7 – с двигателем V8, длиной 5,7 м, отделкой натуральной кожей и деревом и ценой 216 000 долларов

Если за суперсовременный кроссовер Tesla Model X в США просят около 130 000 долларов, то в Китае за почти вдвое большую сумму предлагают его полную противоположность: огромный Hongqi LS7 хоть и оснащен атмосферной подсветкой и несколькими экранами, но выглядит как мастодонт аналоговой эпохи. Да еще и со своим большим двигателем V8.













Электромобиль легко сделать мощным – достаточно подобрать соответствующих электродвигатель. Индустрия потому так быстро и развивается, что силовые установки гораздо проще, чем ДВС. Но в FAW в случае Hongqi LS7 не стали идти по поводу у эко-активистов и техномодников: внедорожник получился большим, брутальным и бензиновым. Вполне в духе американских аналогов.





Чтобы понять «масштаб трагедии», нужно просто сопоставить габариты флагмана «Хунцы» и его американских аналогов:

Hongqi LS7: 5695/2095/1985 мм, колесная база – 3309 мм;

Cadillac Escalade ESV: 5766/2060/1941 мм, колесная база – 3406;

Ford Expedition Max: 5636/2029/1938 мм, колесная база – 3343;

Jeep Grand Cherokee L: 5204/1979/1816 мм, колесная база – 3091.

Hongqi LS7 получился просто исполинским, но 215 700 долларов просят не только за габариты.





В салоне автомобиля – натуральная кожа и дерево. Интересно, что при своих 5,7 м длины и 3,3 м колесной базы автомобиль рассчитан всего на четверых человек! В иной ситуации такой авто явно бы пользовался популярностью в России не хуже какого-нибудь Land Cruiser 300, но сейчас иные времена. И хотя уже объявлено о выходе Hongqi LS7 на российский рынок, большой и роскошный Hongqi LS7 до нас точно не доедет. Даже в перспективе.





Возвращаясь к салону. В нем – четыре экрана: в комбинации приборов и на центральной панели (оба с диагональю 12,3 дюйма), а также закрепленные на спинках передних сидений экраны с диагональю 12,8 дюйма. Интересно, что у переднего пассажира своего экрана нет, хотя в современных китайских электромобилях он уже встречается.













Руль тоже очень примечательный. Тут все дело – в ободе, который находится под ступицей. Это – звуковой сигнал! Прямо как в старых авто. Ретро-тема – и аналоговых часах на передней панели, и в оформлении интерфейса радиоприемника на экране. К слову, в оформлении графического интерфейса медиасистемы никаких вольностей: тема оформления – только одна. Переключить или поменять цвета, как это сейчас делается едва ли не повсеместно, не получится.









Раздельные задние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и встроенным массажером. Их можно откинуть на манер сидений в бизнес-классе самолета. Интересно, что сзади реализована атмосферная подсветка, тут уже можно выбрать один из 254 цветов.





А что же под капотом Hongqi LS7? Тут турбированный бензиновый двигатель с объемом 4,0 л и мощностью 360 л.с. Учитывая, что снаряженная масса авто составляет 3100 кг – не так-то это и много. Двигатель соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – полный. Авто разгоняется до 100 км/ч за 9,1 и расходует 16,4 л на 100 км. К слову, никакого несущего кузова тут и в помине нет – конструкция рамная, как у настоящего внедорожника.