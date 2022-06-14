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Мосбиржа остановила торги швейцарским франком в паре с долларом и рублем

Мосбиржа остановила торги швейцарским франком в паре с долларом и рублем
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Мосбиржа остановила торги в двух валютных парах, включающих швейцарский франк — с рублем и с долларом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте торговой площадки.

«С 14 июня 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги швейцарским франком. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам “швейцарский франк – российский рубль” (CHFRUB) и “доллар США – швейцарский франк” (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах», — говорится в сообщении.

При этом Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме.

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