Мосбиржа остановила торги швейцарским франком в паре с долларом и рублем

«С 14 июня 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги швейцарским франком. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам “швейцарский франк – российский рубль” (CHFRUB) и “доллар США – швейцарский франк” (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах», — говорится в сообщении.