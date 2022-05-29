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Морпех 36-й бригады ВСУ признался в убийстве пленного в Мариуполе

Морпех 36-й бригады ВСУ признался в убийстве пленного в Мариуполе
Федеральное агентство новостей

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Евган признался в убийстве пленного солдата.

По словам взятого в плен бойцами Народной милиции ДНР украинского националиста, он вместе с другими сослуживцами прятался в подвальных помещениях завода имени Ильича в Мариуполе.

В бункере, кроме них, находился пленный военнослужащий. Однажды после выпитого спиртного, в состоянии алкогольного опьянения Евган вместе с остальными убили пленного ножом.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские солдаты восхитились гуманным отношением к себе со стороны российских военных.

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