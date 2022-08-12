Morning Consult: больше половины граждан США не знают местонахождение Украины и Тайваня

Согласно полученной информации, респонденты чаще всего пытались найти Тайвань в районе Японии, Индонезии, Новой Гвинеи и Новой Зеландии. Кроме того, некоторые искали остров на территории России, Австралии, Монголии и Индии. Отмечается, что 92% опрошенных поддерживают независимость Тайваня от Китая, несмотря на неудачные попытки идентифицировать его.