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Morning Consult: больше половины граждан США не знают местонахождение Украины и Тайваня

Morning Consult: больше половины граждан США не знают местонахождение Украины и Тайваня
pxhere.com

Около 66% граждан США не смогли найти Тайвань и Украину на карте мира. Об этом сообщила компания Morning Consult после проведения социологических опросов.

Согласно полученной информации, респонденты чаще всего пытались найти Тайвань в районе Японии, Индонезии, Новой Гвинеи и Новой Зеландии. Кроме того, некоторые искали остров на территории России, Австралии, Монголии и Индии. Отмечается, что 92% опрошенных поддерживают независимость Тайваня от Китая, несмотря на неудачные попытки идентифицировать его.

Аналогичное исследование проводилось в феврале. Респонденты пытались найти местонахождение Украины. С задачей справились только треть опрошенных.

Телеканал RT ранее информировала, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась о своем визите на Тайвань. По словам политика, она не жалеет о посещении острова.

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