Моргенштерн* заявил, что не может вернуться в Россию из-за Ксении Собчак

Моргенштерн*

Рэпер Моргенштерн* в новом выпуске YouTube-шоу “Вписка” заявил, что не может вернуться в Россию из-за Ксении Собчак, а также раскрыл ее методы ведения интервью, с помощью которых она выводит своих гостей на откровенность.

Осенью прошлого года рэпер дал телеведущей скандальное интервью и вскоре после этого покинул страну из-за обвинения в пропаганде наркотиков. Сейчас Моргенштерн* живет в Дубае, однако часто говорит, что хочет вернуться в Россию.

По словам музыканта, проблемы у него начались именно из-за интервью Собчак, которая спровоцировала его на откровения. Собчак — фигура, которая повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну. Это заслуга ее команды. Он отметил, что манипулирует своими гостями не сама Ксения — у нее есть наушник, в который психолог подсказывает ей вопросы. То есть он сидит в другой комнате, слушает все, что я говорю, и говорит: “Так, а вот сейчас мы плавненько выводим на эту тему и подкапываем здесь”. Сам рэпер, по его словам, после беседы с телеведущей почувствовал себя “дезориентированным” и близким к депрессии. Она очень профессионально имеет мозги, за что респект, но не хочу, чтобы все лавры доставались ей. Вскрою, что за всем этим стоит большая команда и подсказки по микронаушникам. Ксюш, ты офигела? При этом интервью Собчак он давал за три часа до своей свадьбы и был “на нервах”, что сделало его особенно уязвимым, чем и воспользовалась телеведущая. У меня сто с лишним человек гостей, огромный перформанс, операторы. Именно в этот уязвимый момент она как взяла меня… Это супернизко с точки зрения человечности и круто с точки зрения журналистики, мразотности. В этом интервью музыкант произнес неоднозначную фразу про День Победы, усомнившись в необходимости его празднования, что привело к громкому скандалу. Сам Моргенштерн* позже утверждал, что фраза была вырвана из контекста, а СМИ растиражировали ее, подав неправильно. Он отметил, что уважает ветеранов, а также принес извинения. Позже его также обвинили в пропаганде наркотиков.

Ранее Моргенштерн* рассказал, что страдает от депрессии из-за переезда из России и отсутствия больших концертов, но пообещал взять себя в руки и создавать более позитивные песни.

*Признан в РФ иноагентом