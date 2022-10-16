Моргенштерн спародировал песню «Я русский» певца SHAMAN на концерте в Турции

Рэпер Моргенштерн* (признан иностранным агентом на территории России) во время своего концерта в Турции спародировал песню исполнителя SHAMAN «Я русский», сообщает CT News.
«Я – русский! Моя кровь от отца», — сказал Моргенштерн со сцены.
После исполнения музыкант не услышал отклика от зрителей и продолжил петь собственные хиты.
Отметим, что певец SHAMAN получил огромную популярность в конце февраля 2022 года. Исполнитель записал новую композицию под названием «Я русский», слова и музыку к которой он написал сам.
Свою новую работу артист посвятил Родине. В песне он рассказал, что очень гордится тем, что он русский человек и рад жить именно в России. По словам музыканта, композиция выражает состояние души.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами