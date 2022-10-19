Моргенштерн рассказал о крупной подставе со стороны Собчак

Известный рэпер Алишер Моргенштерн* (физлицо, выполняющее функции иноагента в России) принял участие в шоу «Вписка», прервав молчание после отъезда за границу. В эфире программы артист негативно высказался о журналистке Ксении Собчак, обвинив ее в невозможности вернуться на родину.
По словам исполнителя, телеведущая подставила его во время интервью. Из-за этого отношение к Моргенштерну в России изменилось не в лучшую сторону и он был вынужден покинуть страну.
«Это супернизко с точки зрения человечности, но это суперкруто с точки зрения журналистики и мразотности. Я не знаю, что ей важнее быть человеком или журналистом. Я своими выходками никому не сделал плохо, а сколько она людей подставила?» — указал артист.
Он объяснил, что проблемы начались из-за злосчастной фразы про 9 Мая. Как указал Моргенштерн, интервью с Собчак состоялось накануне свадьбы и в тот момент он сильно волновался. У рэпера шла активная подготовка к грандиозному перфомансу.
Скандальные интервью являются одним из козырей Ксении Собчак. Недавно она пообщалась с теннисисткой Дарьей Касаткиной, спросив ее о подробностях личной жизни. Перед этим спортсменка совершила каминг-аут, передает RT.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами