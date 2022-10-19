Моргенштерн рассказал о депрессивном состоянии после отъезда из России

Рэпер Моргенштерн* (физлицо, выполняющее функции иноагента) поделился переживаниями в связи с переездом в ОАЭ. На него свалилось несколько проблем, которые артисту было непросто решить.
Эпатажный рэпер отметил, что жизнь сильно изменилась. Еще недавно он купил дорогущий дом и был счастлив в браке, а теперь вынужден жить за пределами родной страны и быть одиноким.
«Ты покупаешь дом за 160 миллионов и тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься. У тебя больше нет концертов, любимых машин и ресторанов. Не можешь слетать на родину в Уфу повидать свою бабушку», — поделился рэпер в эфире YouTube-шоу «Вписка» о своем депрессивном состоянии.
По его словам, перемены вызвали в нем агрессию. К тому же он стал много пить. Впрочем, в настоящее время эпатажный исполнитель спокоен и готов выпустить новый альбом.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами