Моргенштерн рассказал о депрессивном состоянии после отъезда из России

«Ты покупаешь дом за 160 миллионов и тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься. У тебя больше нет концертов, любимых машин и ресторанов. Не можешь слетать на родину в Уфу повидать свою бабушку», — поделился рэпер в эфире YouTube-шоу «Вписка» о своем депрессивном состоянии.