Моргенштерн раскрыл нелицеприятную правду о методах ведения интервью Собчак

Рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в РФ иностранным агентом, поделился секретами о работе журналистки и телеведущей Ксении Собчак.
Исполнитель обвинил Собчак в том, что именно она причастна к его сегодняшним проблемам. По мнению рэпера, журналистка повлияла на то, что он сейчас не может спокойно вернуться в РФ.
Моргенштерн рассказал, как работает телеведущая. По его словам, выводить собеседника на каверзные темы Собчак помогает помощник.
«Чтобы понимали, как проходит интервью Собчак. Чтоб вы понимали, с ней ездит команда специалистов, квалифицированный психолог-журналист некий, который по микронаушнику ей подсказывает все в уши. То есть он сидит в другой комнате и слушает все, что я говорю, и говорит: “Так, а вот сейчас мы плавненько выводим вот на эту тему и подкапываем здесь”. То есть даже то, что она такая мразь, — это не ее заслуга, это заслуга ее команды!» — заявил рэп-исполнитель в эфире YouTube-шоу «Вписка».
Интервью у самого Моргенштерна светская львица брала год назад. В конце своей речи музыкант обратился к Собчак и в грубой форме спросил, не слишком ли много она на себя взяла.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами