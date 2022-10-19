Моргенштерн раскрыл нелицеприятную правду о методах ведения интервью Собчак

«Чтобы понимали, как проходит интервью Собчак. Чтоб вы понимали, с ней ездит команда специалистов, квалифицированный психолог-журналист некий, который по микронаушнику ей подсказывает все в уши. То есть он сидит в другой комнате и слушает все, что я говорю, и говорит: “Так, а вот сейчас мы плавненько выводим вот на эту тему и подкапываем здесь”. То есть даже то, что она такая мразь, — это не ее заслуга, это заслуга ее команды!» — заявил рэп-исполнитель в эфире YouTube-шоу «Вписка».