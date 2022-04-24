Моргенштерн приехал к Диларе после измен и повторно сделал предложение

Однако, судя по всему, рэпер намерен вновь добиваться своей возлюбленной. Прямо во время прямого эфира блогера он зашел к ней с букетом роз, объяснив, что купил цветы на ближайшей заправочной станции. После этого он повторно сделал ей предложение.