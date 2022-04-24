Моргенштерн приехал к Диларе после измен и повторно сделал предложение

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Рэпер Моргенштерн после заявлений о разводе со своей женой блогером Диларой удивил поклонников, сделав ей предложение руки и сердца прямо во время прямого эфира.
В начале апреля 2022 года Сеть потрясла новость о разводе исполнителя с Диларой. Через несколько дней после этого Моргенштерн опубликовал целый документальный фильм о их расставании, где признался, что многократно изменял жене.
Однако, судя по всему, рэпер намерен вновь добиваться своей возлюбленной. Прямо во время прямого эфира блогера он зашел к ней с букетом роз, объяснив, что купил цветы на ближайшей заправочной станции. После этого он повторно сделал ей предложение.
«Во второй раз — нет!» — отрезала девушка.
Напомним, Моргенштерн и Дилара поженились в конце августа 2021 года, но уже 9 апреля 2022 года Дилара опубликовала видеоролик на своем YouTube-канале, где сообщила о расставании с музыкантом.