Моравецкий заявил, что Польша старается помочь Украине советскими снарядами крупного калибра

«И сегодня прежде всего необходимы боеприпасы – также, которые можно купить только в странах, которые еще используют боеприпасы советские или постсоветские, то есть калибра 152 или 122. И мы стараемся здесь помогать Украине», — цитирует польского премьер-министра РИА Новости.