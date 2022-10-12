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Моравецкий заявил, что Польша старается помочь Украине советскими снарядами крупного калибра

Моравецкий заявил, что Польша старается помочь Украине советскими снарядами крупного калибра
Global Look Press | Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Варшава изыскивает возможность поставлять Киеву советские боеприпасы крупных калибров, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польша старается помочь Украине всеми возможными способами, и на сегодняшний день Киеву уже было передано много техники и различного вида вооружений, заявил Моравецкий в эфире Польского радио.

«И сегодня прежде всего необходимы боеприпасы – также, которые можно купить только в странах, которые еще используют боеприпасы советские или постсоветские, то есть калибра 152 или 122. И мы стараемся здесь помогать Украине», — цитирует польского премьер-министра РИА Новости.

Ранее, выступая на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну различным вооружением.

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