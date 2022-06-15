Моравецкий сообщил о готовности 40 миллионов поляков противостоять России в случае конфликта

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что 40 миллионов граждан страны готовы противостоять ВС РФ в случае вооруженного конфликта.
Заявление прозвучало в рамках церемонии открытия пневматического спортивного тира в школьном комплексе Мышкува.
«Кремль должен знать: если Россия когда-либо задумает вторгнуться в Польшу, то у нас есть 40 миллионов поляков, готовых ей противостоять», — сказал премьер.
Он также призвал усилить польскую армию за счет реализации программы «Стрельбище в каждом районе». Чиновник уверен, что с ее помощью больше людей будут обучаться обращению с огнестрельным оружием.