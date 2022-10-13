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Монтян заявила, что новым заявлением о «Северном потоке — 2» Путин «потроллил» Евросоюз

Монтян заявила, что новым заявлением о «Северном потоке — 2» Путин «потроллил» Евросоюз
kremlin.ru | Администрация Президента России

Общественный деятель и блогер Татьяна Монтян высказала мнение, что российский лидер Владимир Путин «потроллил» лидеров Евросоюза, предложив им легкий выход из энергетического кризиса, то есть «открыть вентиль и получать газ из России» по уцелевшей нитке «Северного потока», пишет «ПолитРоссия».

Президент России Путин предложил Евросоюзу простое решение газовой проблемы, с которой столкнулись европейские страны. Однако, идя в фарватере американской политики, европейские лидеры поспешили отказаться от предложения российского лидера, предложившего в качестве альтернативы российский газ, который можно поставлять по уцелевшей нитке «Северного потока — 2».

«В Европе ответили, что лучше замерзнут, чем откроют этот агрессивный газопровод», — написала в авторском Telegram-канале Монтян.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

При этом общественный деятель высказала мнение, что заявление Путина о поставках российского газа по «СП-2» может быть «троллингом» ЕС. Однако Монтян не исключает, что президент России просто сжалился над европейскими странами, которые накрыл энергетический кризис.

«Но на нет и суда нет. Газ в ЕС до сих пор дороже во много раз, чем в США, и так будет продолжаться до тех пор, пока европейская промышленность не загнется или не переедет в США. Можно лишь порадоваться принципиальности немцев и пожелать им успехов в деиндустриализации своей страны», — сказала Монтян.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России, вместе с тем в самом Евросоюзе цены на энергоносители сделали небывалый за всю историю скачок.

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