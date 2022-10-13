Монтян заявила, что новым заявлением о «Северном потоке — 2» Путин «потроллил» Евросоюз

«Но на нет и суда нет. Газ в ЕС до сих пор дороже во много раз, чем в США, и так будет продолжаться до тех пор, пока европейская промышленность не загнется или не переедет в США. Можно лишь порадоваться принципиальности немцев и пожелать им успехов в деиндустриализации своей страны», — сказала Монтян.