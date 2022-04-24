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    Монтян: вторая фаза спецоперации России на Украине стала «плохой новостью» для Киева

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Монтян: вторая фаза спецоперации России на Украине стала «плохой новостью» для Киева

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    globallookpress.com/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency

    Общественный деятель и блогер Татьяна Монтян уверена, что
    начало второй фазы спецоперации на Украине стало очень плохой новостью для
    киевского режима и его пособников.

    Замкомандующего войсками Центрального военного округа ВС РФ
    Рустам Миннекаев заявил, что российские военные приступили ко второй фазе
    операции на Украине. Татьяна Монтян прокомментировала эту новость, отметив, что
    о начале нового этапа рассказал именно военный, а не политик.

    Монтян: вторая фаза спецоперации России на Украине стала «плохой новостью» для Киева
    prt scr youtube.com/Татьяна Монтян

    «Итак, второй этап спецоперации заключается в обеспечении сухопутного коридора в Крым, а также блокаде жизненно важных для экономики Украины морских портов и значительной части ее промышленного и аграрного потенциала. Кроме того, был озвучен отдельный привет и молдавской подчиненной США Майе Санду, которая в последнее время развела активность на теме Приднестровья и отмены празднования 9 Мая. Получение сухопутного коридора к Приднестровью также входит в цели второго этапа», — написала Монтян в своем Telegram-канале.

    Монтян считает, что Россия намерена не позволить киевскому
    режиму продолжать действовать в пределах западных и центральных областей
    Украины, и это давно должны понять националисты, захватившие в стране власть.

    «Еще раз внимательно прослушайте заявление Миннекаева, и вы поймете, что речь идет лишь о второй, а не о финальной или завершающей фазе кампании», — подчеркнула Монтян.

    Она уверена, что за второй фазой последуют и следующие,
    вплоть до полного краха действующего правящего режима, который поддерживается
    коллективным Западом.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
    из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
    живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр.
    По ее словам, члены батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещенная
    в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с
    маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих
    условиях.

    * Против членов организации в России возбуждены уголовные
    дела

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