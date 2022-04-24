Монтян: вторая фаза спецоперации России на Украине стала «плохой новостью» для Киева

«Итак, второй этап спецоперации заключается в обеспечении сухопутного коридора в Крым, а также блокаде жизненно важных для экономики Украины морских портов и значительной части ее промышленного и аграрного потенциала. Кроме того, был озвучен отдельный привет и молдавской подчиненной США Майе Санду, которая в последнее время развела активность на теме Приднестровья и отмены празднования 9 Мая. Получение сухопутного коридора к Приднестровью также входит в цели второго этапа», — написала Монтян в своем Telegram-канале.