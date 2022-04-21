Монтян предупредила украинцев о проблемах в Европе из-за стойкости РФ к санкциям Запада

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Популярный киевский блогер Татьяна Монтян считает, что скоро
комфортные условия для украинских беженцев в Европе закончатся, потому что
Запад просчитался с быстрым подавлением РФ.
Украинцы, перебравшиеся в страны Европы, хвастаются в Сети бесплатными
поездками по ЕС. И хотя граждане Украины имеют право на проезд только до
пункта назначения, это их не останавливает, они находят способы путешествовать
по Европе без трат. Монтян считает, что скоро подобные поездки закончатся, так
как Запад просчитался с планом быстрого подавления России, пишет ФБА «Экономика сегодня».
«Долго этот медовый месяц не продлится. У меня реально ощущение, что Европа решила нанести массированный удар по России, но не получилось, потому что РФ выдержала. Запас прочности немножко не рассчитали. Поэтому думаю, что скоро-скоро уже пойдет откат», — рассказала Монтян.
Мечты украинцев о новой жизни в Европе не воплотятся в
жизнь, потому что европейцы не готовы считать равными себе выходцев с постсоветского
пространства. Блогер тут же напомнила, что у русскоязычных людей появились проблемы
на Западе после начала спецоперации в Донбассе. Дискриминацию ощутили даже те,
кто давно считал себя интегрированным в общество.
«Поймите, у нас нет другой страны. У всех у нас другой страны нет. Никому мы нигде на Западе не нужны. Посмотрите, сколько лет прожили русские – они всех постсоветских считают русскими, – в Европе. И посмотрите, что сейчас творится», — добавила Монтян.
Высокий уровень приспособленности к вызовам, которые то и
дело бросает европейское сообщество, поможет РФ справиться с санкциями, но вот
Европа сама не готова к последствиям введенных в адрес России мер. В первую
очередь это касается отказов от поставок российских энергоносителей.