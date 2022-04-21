Монтян предупредила украинцев о проблемах в Европе из-за стойкости РФ к санкциям Запада

Мечты украинцев о новой жизни в Европе не воплотятся в

жизнь, потому что европейцы не готовы считать равными себе выходцев с постсоветского

пространства. Блогер тут же напомнила, что у русскоязычных людей появились проблемы

на Западе после начала спецоперации в Донбассе. Дискриминацию ощутили даже те,

кто давно считал себя интегрированным в общество.