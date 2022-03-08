Монтян: из США идут все более тревожные новости для Зеленского

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует внимательно изучить отдельные заявления официальных представителей США, а также проработать вопросы, связанные с обеспечением собственной безопасности.

К такому выводу пришла известная украинская правозащитница, адвокат Татьяна Монтян, проанализировав странное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможной замене Зеленского на посту украинского лидера. В своем авторском Telegram-канале Монтян подробно рассказала, что именно означают слова Блинкена, а также объяснила, почему из США идут все более тревожные новости для Зеленского.

Татьяна Монтян напомнила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал довольно удивительное заявление, заметив, что украинские власти подготовлены к возможным непредвиденным ситуациям, связанным с безопасностью президента Владимира Зеленского. Так, в случае каких-либо происшествий, Вашингтон готов признать председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука украинским лидером.

По словам правозащитницы, заявление Энтони Блинкена является крайне тревожной новостью для Зеленского, поскольку США, вероятнее всего, прорабатывают новый геополитический план, в ходе которого произойдет резкая смена президента Украины. Такие меры могут быть приняты Вашингтоном, поскольку Владимир Зеленский, вероятнее всего, отказывается выполнять поручения со стороны американских властей.

«Из США идут все более тревожные новости для нашего лидера нации. Я бы даже сказала не тревожные, а угрожающие. С учетом всех тех напрягов, которые (Зеленский) создал Байдену (а до того и Трампу), я бы на его месте задумалась над вопросом собственной безопасности», — объяснила Монтян.

Монтян выразила уверенность, что Владимиру Зеленскому следует внимательно отнестись к данным вопросам, поскольку заявление Энтони Блинкена фактически является тревожным сигналом. США подтвердили, что готовы реализовать новый план, касающийся Украины.

загрузка...