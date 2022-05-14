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    «Монстр из фильмов ужасов»: россияне сравнили статую «Крик украинской матери» с голливудскими страшилками

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Монстр из фильмов ужасов»: россияне сравнили статую «Крик украинской матери» с голливудскими страшилками

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    prt scr youtube.com / BNN – Bulgarian news network

    Пользователи Сети высказались о новой скульптуре, установленной в Софии напротив памятника Советской армии. В русскоязычных соцсетях сочли изваяние под названием «Крик украинской матери» больше похожим на «пугало для детей»

    По Болгарии уже успела прокатиться волна протестов и возмущений из-за установки новой статуи, россияне в Сети также возмутились появлению такой скульптуры. Раскрывшая несимметричный рот, больше похожий на пасть дикого животного, женщина с огромной головой, зажмурив глаза, изображает истошный вопль. Фигура выполнена нарочито карикатурно и с трудом напоминает силуэт человека. От внимания россиян не ушли эти детали, и многие сочли ее «то ли вампиром, то ли пришельцем, то ли монстром из голливудского ужастика».

    prt scr youtube.com / BNN - Bulgarian news network
    prt scr youtube.com / BNN – Bulgarian news network

     «Баба Яга и то красивее»;

    «Это монстр инопланетный из фильмов ужасов, а не мать»;

    «Пришелец из “Войны миров”»;

    «Голливуд “слил” очередного не востребованного персонажа своих страшилок?»;

    «Я знал, что чупакабра существует»;

    «Результат медицинских экспериментов американских биологических лабораторий»;

    prt scr youtube.com / BNN - Bulgarian news network
    prt scr youtube.com / BNN – Bulgarian news network

    «Так будут выглядеть европейцы после зимы 2023 года»;

    «Новая серия “Чужой – возвращение”»;

    «Видимо, Европа такими видит украинцев, забавно»;

    «С бендеровца лепили, видать»;

    «Я думал, страшнее Аленки из Нововоронежа быть ничего не может. Однако я сильно ошибался»;

    «По-моему, скульптура точно передала всю сущность нынешней Украины. Отталкивающая, вечно орущая, при чем без дела, так что этому творцу еще надо доплатить за такую рекламу», — писали в Сети.

    Большая часть комментаторов предположила, что автор этого «произведения искусства» разрабатывал его эскиз и претворял в виде изваяния, находясь под воздействием запрещенных препаратов, иначе объяснить результат очень трудно. Многие также отмечали сходство скульптуры с Голлумом — страшным, облысевшим персонажем популярных книг и кинофильмов по «Властелину колец».

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