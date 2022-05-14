«Монстр из фильмов ужасов»: россияне сравнили статую «Крик украинской матери» с голливудскими страшилками

По Болгарии уже успела прокатиться волна протестов и возмущений из-за установки новой статуи, россияне в Сети также возмутились появлению такой скульптуры. Раскрывшая несимметричный рот, больше похожий на пасть дикого животного, женщина с огромной головой, зажмурив глаза, изображает истошный вопль. Фигура выполнена нарочито карикатурно и с трудом напоминает силуэт человека. От внимания россиян не ушли эти детали, и многие сочли ее «то ли вампиром, то ли пришельцем, то ли монстром из голливудского ужастика».