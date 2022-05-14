«Монстр из фильмов ужасов»: россияне сравнили статую «Крик украинской матери» с голливудскими страшилками

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Пользователи Сети высказались о новой скульптуре, установленной в Софии напротив памятника Советской армии. В русскоязычных соцсетях сочли изваяние под названием «Крик украинской матери» больше похожим на «пугало для детей»
По Болгарии уже успела прокатиться волна протестов и возмущений из-за установки новой статуи, россияне в Сети также возмутились появлению такой скульптуры. Раскрывшая несимметричный рот, больше похожий на пасть дикого животного, женщина с огромной головой, зажмурив глаза, изображает истошный вопль. Фигура выполнена нарочито карикатурно и с трудом напоминает силуэт человека. От внимания россиян не ушли эти детали, и многие сочли ее «то ли вампиром, то ли пришельцем, то ли монстром из голливудского ужастика».
«Баба Яга и то красивее»;
«Это монстр инопланетный из фильмов ужасов, а не мать»;
«Пришелец из “Войны миров”»;
«Голливуд “слил” очередного не востребованного персонажа своих страшилок?»;
«Я знал, что чупакабра существует»;
«Результат медицинских экспериментов американских биологических лабораторий»;
«Так будут выглядеть европейцы после зимы 2023 года»;
«Новая серия “Чужой – возвращение”»;
«Видимо, Европа такими видит украинцев, забавно»;
«С бендеровца лепили, видать»;
«Я думал, страшнее Аленки из Нововоронежа быть ничего не может. Однако я сильно ошибался»;
«По-моему, скульптура точно передала всю сущность нынешней Украины. Отталкивающая, вечно орущая, при чем без дела, так что этому творцу еще надо доплатить за такую рекламу», — писали в Сети.
Большая часть комментаторов предположила, что автор этого «произведения искусства» разрабатывал его эскиз и претворял в виде изваяния, находясь под воздействием запрещенных препаратов, иначе объяснить результат очень трудно. Многие также отмечали сходство скульптуры с Голлумом — страшным, облысевшим персонажем популярных книг и кинофильмов по «Властелину колец».