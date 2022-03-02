Мониторинговая группа ОБСЕ готовится к эвакуации с Украины

Мониторинговая группа ОБСЕ готовится к эвакуации с Украины Новости
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Мониторинговая группа ОБСЕ в Харькове была отозвана в Днепр в ожидании дальнейшего выезда из Украины, группа в Херсоне остается в укрытии. Об этом сообщила сама организация.

Большая часть наблюдателей уже успешно покинула территорию Украины. В данный момент оставшиеся в Донецке и Луганске сотрудники ждут эвакуации.

«Миссия завершила эвакуацию большей части членов международной миссии после решения, принятого 25 февраля», — сказано в документе организации.

Президент России Владимир Путин недавно объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В цели этого процесса входит освобождение мирного населения Донбасса от террора украинских силовиков и националистических батальонов.

 
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