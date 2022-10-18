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Монитор с собственной операционной системой и AirPlay. Представлен LG Smart Monitor 32SQ780S

Монитор с собственной операционной системой и AirPlay. Представлен LG Smart Monitor 32SQ780S

Компания LG решила начать конкурировать с Samsung в зарождающемся сегменте умных мониторов. Для этого компания представила свою первую подобную модель Smart Monitor 32SQ780S. 


Как и в случае аналогичных моделей Samsung, новинка выделяется в первую очередь наличием собственной операционной системы и способностью работать самостоятельно без подключения ПК или какого-то иного источника. 

В данном случае речь идёт о webOS, которая используется в телевизорах LG. Благодаря ей монитор имеет приложения для различных облачных видеосервисов, включая Netflix, может выступать в роли системы управления умным домом, кроме того, тут есть поддержка AirPlay 2.  

Монитор с собственной операционной системой и AirPlay. Представлен LG Smart Monitor 32SQ780S

Монитор основан на 32-дюймовой панели 4K UHD, он имеет стереодинамики, порт RJ45, пару HDMI, три USB-A и один USB-C, посредством которого к монитору можно подключать различные устройства для вывода изображения. Более того, монитор выдаёт 65 Вт мощности через этот порт, так что многие ноутбуки смогут заодно и полноценно заряжаться. 

Из остального можно отметить подставку Ergo, которая позволяет размещать панель в разных ориентациях. 

Цена новинки составляет 500 долларов.  

LG
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RusNewsToday24
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