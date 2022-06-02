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Монголия выигрывает от тесного экономического сотрудничества РФ и Китая

Монголия выигрывает от тесного экономического сотрудничества РФ и Китая
www.pexels.com

Международный форум «Россия — Монголия: партнерство в новой реальности» завершился в Бурятии. Темой обсуждения стало расширения сотрудничества между странами. Об этом сообщает ИА REX.

Монголия — уникальная страна с особенной культурой и географией, которая граничит только с Россией и Китаем, что во многом определяет ее экономический и политический курсы.

Более 80% внешней торговли Монголии приходится на КНР и Россию, и она относительно независима от доллара, что делает экономику республики стойкой к мировым потрясениям и снижает риски восприимчивости к западным санкциям.

Эти факторы делают Монголию важным стратегическим партнером в противостоянии России и Китая с западными странами.

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