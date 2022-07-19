Money.pl: проблемы в экономике заставят Польшу снять бойкот на товары из России

Порядка 61% жителей Польши, согласно опросам, избегают российские и белорусские товары. При этом против данных товаров выступают в основном граждане, старше 55 лет, — 76%. Среди населения, чей возраст от 18 до 24 лет, данный показатель упал до 57%. Однако в связи с экономическими проблемами в стране граждане Польши могут поменять свое мнение.