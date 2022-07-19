Money.pl: проблемы в экономике заставят Польшу снять бойкот на товары из России

Власти Польши могут перестать бойкотировать товары из России и Республики Беларусь впервые с февраля — после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины, сообщает портал Money.pl.
Порядка 61% жителей Польши, согласно опросам, избегают российские и белорусские товары. При этом против данных товаров выступают в основном граждане, старше 55 лет, — 76%. Среди населения, чей возраст от 18 до 24 лет, данный показатель упал до 57%. Однако в связи с экономическими проблемами в стране граждане Польши могут поменять свое мнение.
«Тем не менее есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен», — отметила доктор Иоланта Ткачик с кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского.
Польский аналитик Анджей Щесняк ранее заявил, что угольный рынок республики близок к краху.