Monde: отказавшегося петь гимн Украины мэра обвинили в госизмене

Александра Киризлиева, главу поселка Чабаны, обвинили в государственной измене на Украине. Градоначальник отказался спеть гимн на заседании властей в 2021 году, передает газета Monde.
Издание со ссылкой на местные власти отметило, что Киризлиев в декабре заявлял, что «скоро все изменится», а на Украине «появятся настоящие профессионалы». При этом во время заседания отказался петь украинский гимн и не встал с места.
«Киризлиев… исчез 4 февраля и обвиняется в том, что служил российским интересам… В его отношении было возбуждено дело за измену», — отмечает издание.