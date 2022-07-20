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Monde: отказавшегося петь гимн Украины мэра обвинили в госизмене

Monde: отказавшегося петь гимн Украины мэра обвинили в госизмене
wikimedia.org/Vadim Chuprina/CC BY-SA 4.0

Александра Киризлиева, главу поселка Чабаны, обвинили в государственной измене на Украине. Градоначальник отказался спеть гимн на заседании властей в 2021 году, передает газета Monde.

Издание со ссылкой на местные власти отметило, что Киризлиев в декабре заявлял, что «скоро все изменится», а на Украине «появятся настоящие профессионалы». При этом во время заседания отказался петь украинский гимн и не встал с места.

«Киризлиев… исчез 4 февраля и обвиняется в том, что служил российским интересам… В его отношении было возбуждено дело за измену», — отмечает издание.

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