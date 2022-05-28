Момент расплаты настал: военный эксперт Хатылев объяснил, почему Лиз Трасс опасается России

Запад никогда не будет в безопасности, если Россия одержит победу на Украине, заявил министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Lenta.ru. Военный эксперт Сергей Хатылев объяснил в комментарии «Народным Новостям», что Запад усиленно сражается за Киев, понимая — это его последний шанс сохранить привычный однополярный мир.
Накануне премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон признал, что президент России Владимир Путин добился на Украине ощутимого прогресса. Именно поэтому, считает он, Западу необходимо нарастить поставки вооружений Киеву. Риторику в схожем ключе продолжила и Лиз Трасс, заявив, что поражение Украины распространится на весь западный мир.
«Мы должны гарантировать, что Украина победит в этой великой борьбе за свободу», —сказала министр в рамках официального визита в Прагу, подчеркнув, что Россия якобы действует против свободы, суверенитета и верховенства права.
Россия еще в декабре 2021 года предупреждала Европу и США, что предпримет меры, если они не согласятся гарантировать Москве безопасность, напомнил экс-начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. Тогда Запад лишь ухмыльнулся в ответ, недооценив намерения Москвы. Однако с началом спецоперации ему пришлось изменить свой тон.
«Когда началась спецоперация, посыпались истошные крики о нарушениях законов и прочего. С тех пор Москву обвинили во множестве вещей, обложили санкциями. Прошел Давос и другие мероприятия. Все увидели, кто такой Байден, европейские лидеры. Как они распоряжаются своими странами, на что идут ради выполнения требований Вашингтона. Запад пришел к осознанию: началась вторая фаза спецоперации, Украина терпит поражение в Донбассе. Наступают времена, когда западные системы вооружения этот вопрос не решат. Отсюда появляются подобные заявления», — объяснил наш собеседник.
Даже западные политики все чаще приходят к выводу, что с Россией необходимо считаться, вести переговоры в том числе по Украине, учитывая требования Москвы. Впрочем, пока Запад преимущественно продолжает выдвигать антироссийские требования, сыпать угрозами санкций и так далее.
«Как только мы победим в Донбассе, Запад придумает новые обвинения. Мы уже даже слышали о якобы создании Москвой искусственного голода, хотя зерно, находящееся на Украине — урожай прошлого года. Почему он оттуда не выехал – вопрос к Киеву, но никак не к нам. Кто минировал Черное море? Почему корабли не выходят из порта Одессы, когда Россией открыты гуманитарные коридоры?» — задал риторические вопросы военный эксперт.
Сейчас в западной повестке появился новый тезис, призванный напугать местных обывателей. СМИ и политики раскручивают «страшилку», что после Украины Россия якобы не остановится, продолжая нагнетать антироссийскую истерию.
«Сейчас усиленно обсуждается, что Россия якобы «не остановится» на Украине. Премьер-министр Словакии говорит, что следующей будет его страна, кричит и Дания. Финны начинают плакать из-за возможных последствий от вхождения в НАТО. Параллельно они выделяют оружие, говорят, что надо победить Россию на поле боя. Это бесконечный процесс, продолжающийся с 1945 года. Как только мы победили в Великой Отечественной войне, они хотят, чтобы нас не было», — убежден офицер-ракетчик.
Запад прекрасно знает, что Россия остается не только ядерной державой, но и страной, обладающей новейшими уникальными видами оружия, которых нет ни у кого в мире. Столь обширный военный потенциал пугает европейские и американские власти, ведущие откровенно недружественную политику в отношении Москвы.
«По-хорошему, нас, конечно, надо бояться, учитывая, как они вели себя раньше: двигались к нашим границам, устраивали провокации, обворовывали. Мы резко и грубо не отвечали, надеялись на дипломатию. Наступает момент, когда Москва показывает: кто сунется на Украину, попытается что-то решить там, получит по зубам. Это, естественно, им не нравится, они начинают нагнетать страх, чтобы поднять весь мир. Но нужно понимать, что в мире не насчитывается даже 40 стран, поддерживающих США», — считает собеседник НН.
Процесс изменения мирового порядка запущен и уже не остановится. Путин поднял вопрос, давно витавший в воздухе. Десятки лет жизни в однополярном мире приучили Запад к гегемонии США, поэтому теперь он очень боится перемен, начиная осознавать их неотвратимость.
«Им не удается выступить единым фронтом, они боятся. Путин поднял давно назревший вопрос, решился изменить мир, отношения между государствами, блоками и так далее. Запад разыгрывает карту «страха», исходя из чего якобы должен принять какие-то меры. Это продолжение давней антироссийской политики, но уже иными средствами», — резюмировал Хатылев.
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