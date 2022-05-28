Момент расплаты настал: военный эксперт Хатылев объяснил, почему Лиз Трасс опасается России

«По-хорошему, нас, конечно, надо бояться, учитывая, как они вели себя раньше: двигались к нашим границам, устраивали провокации, обворовывали. Мы резко и грубо не отвечали, надеялись на дипломатию. Наступает момент, когда Москва показывает: кто сунется на Украину, попытается что-то решить там, получит по зубам. Это, естественно, им не нравится, они начинают нагнетать страх, чтобы поднять весь мир. Но нужно понимать, что в мире не насчитывается даже 40 стран, поддерживающих США», — считает собеседник НН.