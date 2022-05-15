Момент артиллерийского удара по расположениям ВСУ на западе ЛНР попал на видео

Кулага подчеркнул, что освобождение этого населенного пункта обеспечит выход к Лисичанску, где сейчас сконцентрирована крупная группировка Вооруженных сил Украины.

В репортаже для издания «Известия» военный корреспондент Денис Кулага отметил, что артиллерия работает «по всей линии боевого соприкосновения», обеспечивая продвижение к Золотому.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил РФ нанесли удар по расположениям ВСУ у населенного пункта Золотое на западе Луганской Народной Республики.

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