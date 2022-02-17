Молодым россиянам предлагают выделить по 10 тысяч рублей на счет накопительной пенсии

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает выделить молодым людям по 10 тысяч рублей в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе, сообщают «Известия».

Для всех застрахованных лиц РСПП также призывает ввести государственное софинансирование добровольных взносов, по аналогии с пенсионными накоплениями. Например, если человек сам перечисляет от двух до 12 тысяч рублей в год, то государство удваивает эту сумму

«Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тыс. рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета. С учетом того, что у молодых людей много времени для формирования добровольной пенсии эту сумму можно увеличить значительно, делая дополнительные взносы», — отметил председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков.

В заседаниях комитета принимали участие представители Госдумы, Минфина, Центробанка, Минтруда, ПФР, РТК и других заинтересованных ведомств, Инициатива по стартовому капиталу для молодежи и по софинансированию была одобрена, сейчас обсуждается только сумма.

Между тем россияне могут получить право использовать пенсионные накопления для покупки жилья. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились крупные риелторские компании.

Кто и каким образом может увеличить свою пенсию, ранее рассказали в Госдуме. Например, если у неработающих пенсионеров доход ниже МРОТ, им положена доплата до этой величины, пишет «ФедералПресс».

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