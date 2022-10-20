Молодые саженцы деревьев высадят в Кирове

Мероприятия по городскому озеленению продолжают проводить в Кирове. Специалисты высадят почти тысячу молодых саженцев деревьев на улицах города. Об этом сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ).
По словам руководителя отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства Светланы Кекиной, в основном к посадке планируются липы, поскольку они не только устойчивы, но и способны поглощать пыль.
«Саженцы закуплены в питомнике, расположенном недалеко от Кирова. Растения прошли экспертную проверку. Если обнаруживается брак, то дерево возвращается поставщику. Высадка также производится строго по технологии: в соответствии с проектом и схемой выкапываются лунки, после посадки выполняется полив саженцев», — цитирует представителей УДПИ «Первоисточник».
Новые деревья появятся сразу в нескольких местах. В частности, саженцы высадят на улицах Московской, Розы Люксембург, Карла Маркса, Советской в Нововятском районе, а также в микрорайоне Чистые пруды.