Молодые саженцы деревьев высадят в Кирове

«Саженцы закуплены в питомнике, расположенном недалеко от Кирова. Растения прошли экспертную проверку. Если обнаруживается брак, то дерево возвращается поставщику. Высадка также производится строго по технологии: в соответствии с проектом и схемой выкапываются лунки, после посадки выполняется полив саженцев», — цитирует представителей УДПИ «Первоисточник».