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Молодые люди устроили массовую драку со стрельбой у станции метро «Пролетарская»

Молодые люди устроили массовую драку со стрельбой у станции метро «Пролетарская»
pxhere.com

Стало известно о массовой потасовке со стрельбой, которая произошло в районе станции метрополитена «Пролетарская», говорится в сообщении столичного главка МВД.

Все произошло в 3-м Крутицком переулке. Сообщение о потасовке поступило в полицию около 15:00. На опубликованных Telegram-каналом Mash ролике, можно заметить, как один из участников драки достает пистолет и начинает стрелять.

«Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошёл конфликт, переросший в потасовку», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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