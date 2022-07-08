Молодые люди устроили массовую драку со стрельбой у станции метро «Пролетарская»

Стало известно о массовой потасовке со стрельбой, которая произошло в районе станции метрополитена «Пролетарская», говорится в сообщении столичного главка МВД.
Все произошло в 3-м Крутицком переулке. Сообщение о потасовке поступило в полицию около 15:00. На опубликованных Telegram-каналом Mash ролике, можно заметить, как один из участников драки достает пистолет и начинает стрелять.
«Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошёл конфликт, переросший в потасовку», — говорится в сообщении полиции.
В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.