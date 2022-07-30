Молодые люди могут получить штраф за платные фотосессии с голубями в Светлогорске

По факту правонарушения возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя). Сумма штрафа может составлять от 500 до двух тысяч рублей. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.