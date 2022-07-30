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Молодые люди могут получить штраф за платные фотосессии с голубями в Светлогорске

Молодые люди могут получить штраф за платные фотосессии с голубями в Светлогорске
pxhere.com

Сотрудники полиции задержали группу молодых людей, которые предлагали прохожим платные фотосессии с голубями. Им грозит штраф, передает пресс-служба МВД Калининградской области.

По факту правонарушения возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя). Сумма штрафа может составлять от 500 до двух тысяч рублей. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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