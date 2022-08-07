Молодой муж надежды Бабкиной прошел обряд крещения

Певица Надежда Бабкина не пришла на крещение к своему возлюбленному бизнесмену Евгению Гороу.
Знаменитая исполнительница и предприниматель познакомились еще в 2003 году. С тех пор они живут вместе как гражданские супруги. Гор является очень верующим человеком, о чем сам не раз заявлял. На днях он даже прошел крещение, однако сделал это в одиночку, не взяв с собой в церковь даже 72-летнюю жену.
«Я крестился, никого не взяв с собой в церковь. Меня покрестили и сказали, что у меня очень сильный дух. Именно поэтому они провели таинство без крестных. В церкви сказали, что они мне не нужны», — рассказал молодой супруг Бабкиной в беседе с порталом PROZVEZD.
Напомним, разница в возрасте возлюбленных составляет 30 лет. Несмотря на то, что многие поклонники певицы подозревают мужчину в жажде денег знаменитости, пара живет вместе уже 19 лет.