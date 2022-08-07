Молодой муж надежды Бабкиной прошел обряд крещения

Знаменитая исполнительница и предприниматель познакомились еще в 2003 году. С тех пор они живут вместе как гражданские супруги. Гор является очень верующим человеком, о чем сам не раз заявлял. На днях он даже прошел крещение, однако сделал это в одиночку, не взяв с собой в церковь даже 72-летнюю жену.